أبطال إلى الأبد.. الداخلية تصدر فيلمًا كرتونيًا بمناسبة ملحمة الإسماعيلية

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيلما كرتونيًا بعنوان: “أبطال إلى الأبد”، لملحمة معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952.

ويعد هذا العام، الذكرى الـ70 لملحمة عظيمة وهي ملحمة الإسماعيلية، حيث سطر رجال الشرطة أفضل وأعظم التضحيات، وفي كل عام تحرص وزارة الداخلية بمديرياتها على مستوى الجمهورية على مشاركة احتفالها مع المواطنين بالعديد من المظاهر ومنح الهدايا للمواطنين.

في السياق، احتفلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، بعيد الشرطة وتم توزيع الورود وأعلام مصر على المواطنين على الطرق والمحاور، تحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية لتوطيد أواصر المحبة والود بين رجال الشرطة والمواطنين.