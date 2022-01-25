تدشين حركة نساء من آجل المناخ احتفالا باليوم الوطني للبيئة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ورشة عمل حركة نساء من آجل المناخ في الثاني من فبراير، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي، يديرها الاستاذ ياسر مصطفي عثمان مدير عام المكتبة، يوم 27 يناير هو اليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، في عام 1994، فكان اختيار اليوم تخليدا لذكرى القانون رقم 4 الذي صدر منذ 26 عاما.

جدير بالذكر أن العديد من الحلول المناخية تتطلب قيادة من الحكومات، إلا أننا نحتاج أيضًا إلى تغييرات داخل المنازل العادية، المسؤولة بشكل جماعي عن أكثر من 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

قال مصطفي الشربيني، مؤسس ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إن التغير المناخي غالبًا ما يكون عبئًا على النساء أكثر من الرجال ويمكنه أن يزيد حالة عدم المساواة الجنسية الموجودة أساسًا، كما أن التغيير لمواجهة المناخ هو نتاج أفعال فردية.

وتابع مؤسس ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أن يزعم البعض أن الإجراءات الفردية لن تحدث فرقًا أو أن التغييرات الفردية لا تهم إذا لم يحذو الآخرون حذوها، بالإضافة إلى كون هذه الاراء محبطة بشكل لا يصدق وتتجاهل هذه الآراء ايضا، حقيقة أن أزمتنا الحالية هي نتاج مليارات القرارات الفردية، حيث تؤدي الإجراءات المنزلية إلى تغييرات في السلوك الجماعي وهي جزء أساسي من الحركات الاجتماعية.

وأوضح الشربيني، أن يمكن للتغييرات القائمة على الأسرة تشكيل المشهد المناخي للأجيال القادمة، لدينا بالفعل الكثير من التكنولوجيا والمعرفة اللازمة للانتقال نحو مجتمع أكثر استدامة، منوها أن نحن فقط بحاجة للبدء ويمكن أن نبدأ مع عائلاتنا.

واشار حسام الدين محمود، الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي إلى أننا اعتمدنا في المبادرة على خبرتنا والاستعانة بالعلماء ، فتم وضع خمسة أسئلة مصممة لتوجيه المناقشات حول العمل المناخي في منزلك سيتم التدريب عليها خلال ورشة العمل التي ستقام يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نهي سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وقد صممت ورش العمل من خلال المدربين الاكتفاء من نخبة من أساتذة الجامعات حيث تقوم بهذا العمل الاستاذ الدكتورة فيروز محمود رئيس قسم الجغرافيا بكلية البنات بجامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة منال خيري استاذ الاقتصاد بجامعة حلون ومدرسة التنمية البشرية الدكتورة رشا الشافعي.