تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة السيارات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات.

وأدلى عاطل متهم بسرقة السيارات فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، مضيفا أنه يراقب أصحاب السيارات المركونة فى الشوارع، وعقب تأكده من عدم وجود أصحاب تلك السيارات يسرقها ويبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة مقابل 5 آلاف جنيه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامى لسرقته سيارة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

بمواجهته اعترف بسرقة السيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بعثوره على نسخة المفتاح الخاص بالسيارة بداخلها عقب قيامه بكسر الزجاج، وأمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بعدم اكتشافه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.