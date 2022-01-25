الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد نجاح مهرجان التمور بسيوة.. محافظ مطروح يشكر الرئيس السيسي

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رسالة شكر وحب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ختام المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية بواحة سيوة والذي تم تنظيمه في الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجاري بالتنسيق مع  وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

وأعرب  محافظ مطروح عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لشمول المهرجان بالرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي مما كان له عظيم الأثر ولأهالي واحة سيوة ،مع اهتمامه البالغ بسيوة وساهم بشكل كبير وفعال فى نجاح هذا المهرجان، حيث شارك به أكثر من 84 شركة ومؤسسة كبرى فى إنتاج التمور ببعض الدول العربية الشقيقة والمحافظات المصرية.

وأكد محافظ مطروح بالنيابة عن جميع أهالى محافظة مطروح عامة وحراس البوابة الغربية لمصر بجميع قيادتها التنفيذية والشعبية والحزبية وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة مع تجديد التأييد المطلق لكافة القرارات الرشيدة للانطلاق بسفينة الوطن نحو مزيد من افاق التنمية والاستقرار لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والتى بدأ يشعر بها جميع المواطنين بالجمهورية الجديدة . 
وكان محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، عقد اجتماعا مع  أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة والنائبة فتحية السنوسى عضو مجلس النواب والدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، والدكتور أحمد رضا نائبا عن وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتور أمجد القاضى مشرف  مهرجان التمور ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان ،  ومحمد عمران جيرى مدير إدارة السياحة برئاسة مركز ومدينة سيوة. 

جاء ذلك  بحضور شيوخ قبائل سيوة ، وموسى ابراهيم حميده آمين حزب مستقبل وطن، وسيد عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، وأنور سرحان المدير التنفيذى للجمعية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مطروح محافظ مطروح سيوة مهرجان التمور

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وائل لطفي

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