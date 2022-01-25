أيمن حمزة: إشادات دولية بالدور المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، نالت الإشادة الدولية، وهو ما توج باستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور المصري في مواجة التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة لـ"الدستور"، وتتمثل الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشمل التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وإعداد الدراسة الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من الهيدروجين الأخضر، والاعتماد على الوحدات الإنتاجية للكهرباء ذات الكفاءة الأعلى؛ وأيضًا الأقل في استهلاك الوقود.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الخطوات أدت إلي خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضًا الحفاظ على أعمال الصيانة الدورية للوحدات الكهربائية كان له دورًا في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء، وكذلك ما تم وضعه من آليات لمتابعة نسب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة الكهربائية، حميعها عوامل مساهمة بشكل كبير في الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الحفاظ على البيئة والتحول إلي الطاقة النظيفة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، أن كل هذه الخطوات لم يقم بها قطاع الكهرباء منفردًا، ولكنها تمت بالتنسيق مع وزارة البيئة المصرية، وذلك من أجل التعاون لتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، المنبثقة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.