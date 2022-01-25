رئيس جامعة سوهاج يكرم الحاجة «جميلة» صاحبة مشروع منتجات الخوص

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، "جميلة مؤمن" ابنة مركز المراغة بقرية بنى هلال بالمحافظة، وصاحبة مشروع "جميلة لمنتجات الخوص" والذي سبق تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لحصولها على المركز الثانى بمعرض تراثنا للمنتجات اليدوية والتراثية، عبر مشاركتها بمنتجات يدوية مصنوعة من الخوص، والتى تمثل تراث محافظة سوهاج.

وأشاد عبد الخالق بمسيرة كفاح "جميلة"، والتي تعول 5 أيتام، وقدرتها على مواصلة هذه المهنة التراثية الشاقة التي هجرها الكثير من العاملين بها، مشيراً إلى أن قصة "جميلة" تبرهن على أن المرأة الصعيدية تظل نموذجاً فريدا مشرفا، وإستمرارية كفاحها وقوتها وصلابتها في مواجهة التحديات.

كما هنأ رئيس الجامعة جميلة بمناسبة إختيار مشروعها "جميلة لمنتجات الخوص" ضمن المشروعات الناشئة المحتضنة بحاضنة أعمال مسار بالجامعة، مؤكداً أنه سيتم خلال فترة الإحتضان تقديم الدعم الفنى والمالى والقانونى لها، ومشاركتها بشكل رسمى في جميع معارض المنتجات اليدوية التي تنظمها أو تشارك بها الجامعة.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لمشروع جميلة لمنتجات الخوص، ودراسة حالة المشروع بواسطة خبراء واستشاريين حاضنة أعمال مسار وإنرووت للتنمية، وتقرر أنه سيتم ضم المشروع لتدريبات تكتل الحرف اليدوية، والتى تنظمها إنرووت للتنمية بواسطة خبراء دوليين فى مجال تصميم وتطوير المنتجات، لجعلها ملائمة لاحتياجات السوق.

وأوضح عكاشة أنه سيتم تمويل جميله بالمواد الخام التى تساعدها على إطلاق مشروعها بصورة أكثر قوة، وأيضاً تمويل إنشاء صفحة إلكترونية لمشروعها وإدارتها بواسطة خبراء التسويق بمشروع مسار، كما سيتم مساعدة جميلة في إنشاء كيان قانونى لمشروعها وضمها للاقتصاد الوطنى بالمحافظة.