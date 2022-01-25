إزالة 122 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها "منذ بدء الموجة في 19 يناير الجاري وحتى الأحد 23 من نفس الشهر" قد وصل إلى 122 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأرض زراعية، فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطى كافة مراكز المحافظة على مدار المراحل الثلاثة.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير، فبراير ومارس والتى بدأت بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى 30 من نفس الشهر، المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس القادم.

وفى سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز والقرى بتكثيف المتابعات الميدانية، والتواجد الميداني المستمر لحصر متطلبات القرى والعزب والنجوع، وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف رؤساء المراكز وبمشاركة كافة القطاعات؛ لتحسين وتطوير المرافق العامة ومنظومة النظافة وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى تدعيم قطاع النظافة بأحدث المعدات من لوادر ومكنسيات وسيارات نصف نقل وحاويات ومكابس لرفع القمامة وتجميعها من الشوارع والميادين، تنفيذا لخطة المحافظة في النهوض بمنظومة النظافة والتجميل.