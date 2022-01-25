الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات 1.5 مليون جنيه.. ضبط متهم يروج العملات الافتراضية على الإنترنت بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بالترويج للعملات الافتراضية على شبكة الانترنت الدولية، في محافظة الإسكندرية.

 و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بترويجها للعملاء ، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغت مليون و500 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة عملات الافتراضية الترويج محافظة الاسكندرية شبكة الانترنت الدولية

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