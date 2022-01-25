محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 70 للشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

و قال محافظ الفيوم، إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهاً التحية لشهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم الزكية الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته وأراضيه.

وأكد "الأنصاري" أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في ظل القيادة الرشيدة الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخاً جاذباً للاستثمار.

عقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإهداء درع المحافظة للواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تقديراً لجهوده فى حفظ الأمن بكافة ربوع المحافظة.