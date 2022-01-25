الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع الورد علي المواطنين في عيد الشرطة بمحطة السكة الحديد بالإسكندرية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

احتفل عدد من قيادات رجال الشرطة في الإسكندرية مع المواطنين، بذكرى عيد الشرطة الـ70  بتوزيع الورود وقطع الشيكولاتة على المسافرين والمواطنين والأطفال بمحطة قطار السكة الحديد وسط المدينة.

وقام الضباط باستقبال المسافرين وإهداء الورود وسط تفاعل كبير من المواطنين وتقديم التحية والتقدير إلى رجال الشرطة في عيدهم.

كما حرص عدد من الأهالي على التقاط الصور مع الضباط الذين يقوم بتوزيع الورود على المارة وتهنئة الشرطة المصرية بعيدها الـ70 وتقدير بطولات الشرطة وتضحايتهم لحفظ الأمن والأمان في مصر.

كان قد قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إحتفال عيد الشرطة 70 عام 2022، أنه تقدم بأسمى معانى وعبارات الترحيب.. يسعدنى وهيئة الشرطة تشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحضور الكريم الاحتفال بالذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التي عكست وفاء الشرطة المصرية بعهدها بأن تحفظ لمصر أمنها وأمن شعبها وجسدت تلاحم رجال الشرطة مع أبناء الشعب المصرى دفاعا عن الحق والواجب في صمود وطني حمل كل معاني البطولة والفداء لرفعة الوطن واستقلاله.

صور على ضباط مصري السكة الحديد المصرية بالاسكندرية مدينة عيد الشرطة

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وائل لطفي

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