البيت الأبيض: التلويح بالعقوبات أكثر فاعلية لردع روسيا

أعلن البيت الأبيض أنه يعتبر التلويح بالعقوبات ضد روسيا أكثر فاعلية من فرضها فورا على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "حسب تقديراتنا، فإن هذه الوسيلة للردع هي أكثر فاعلية من أي إجراءات مطبقة بشكل مبكر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد روسيا بـ"كارثة" و"عقوبات غير مسبوقة" في حال التصعيد العسكري حول أوكرانيا.

ويدرس الكونجرس الأمريكي عددا من مشاريع القوانين حول فرض عقوبات على روسيا، بما في ذلك على قيادتها والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، بسبب الوضع حول أوكرانيا.

ورفضت روسيا مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير المزعوم للهجوم على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

وعلي صعيد آخر ، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "منفتح" على التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن كان ذلك مناسبا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ردا على سؤال ما إذا كانت هناك أي خطط لعقد لقاء جديد بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، إن "الرئيس (بايدن) دائما يثمن كل التثمين التعامل مع الزعماء، ولكن علينا أن نحدد ما إذا سيكون ذلك الخطوة المناسبة التالية".

وتابعت إن عقد اللقاء بين الرئيسين "قد يكون الخطوة التالية وقد لا يكون، وليس بوسعي الإدلاء بتوقعات بشأن ما إذا سيحدث ذلك ومتى".

وأضافت: "ولكن في حال كانت هناك توصية وإذا اعتبرنا أنه سيكون فعالا في المرحلة الراهنة من المناقشات، فإن الرئيس بالطبع منفتح دائما على التواصل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح متحدثا من جنيف حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة اللقاءات مع روسيا على مستوى القمة.

وقبل ذلك قال بايدن خلال مؤتمر صحفي له، إن إمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين لا تزال قائمةگ