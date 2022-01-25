فضيحة جديدة عن الحفلات تلاحق رئيس الوزراء البريطانى

أفادت قناة "ITV News" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقام حفلة بمناسبة عيد ميلاده خلال الحجر العام في 2020 على الرغم من القواعد التي حظرت التجمعات الاجتماعية في ذلك الوقت.

وبحسب القناة البريطانية فإن زوجة رئيس الوزراء، كاري جونسون، ساعدت في تنظيم حفل مفاجئ له بعد ظهر يوم 19 يونيو (يوم ميلاده) قرابة الساعة 2 من بعد الظهر، مشيرة إلى أن حوالي 30 شخصا حضروا الحفل الذي أقيم في منزل رئيس الوزراء في انتهاك واضح للقواعد، بعد عودة جونسون من زيارة رسمية لمدرسة في هيرتفوردشاير.

وذكرت أن الحفل استمر ما بين 20 و30 دقيقة، ومن بينهم السكرتير الخاص لرئيس الوزراء مارتن رينولدز ، الذي سبق أن دعا أكثر من 100 موظف إلى حفل في 20 مايو 2020.

وقالت إنه قبل تسعة أيام من الاحتفال بعيد ميلاده، وتحديدا في 10 يونيو، طلب جونسون من الجمهور "الاستمرار في ضبط النفس واحترام القواعد المصممة للحفاظ على سلامتنا جميعا" خلال مؤتمر صحفي حول كوفيد-19 في داونينغ ستريت.

وقد نفت رئاسة الحكومة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء لم يستضف سوى عدد قليل من أفراد الأسرة في الخارج، وأن جونسون حضر فقط لمدة أقل من 10 دقائق.

هذا وتلاحق جونسون سلسلة من الفضائح حول خرقه قواعد الحجر العام والتباعد الاجتماعي. وقد اعتذر جونسون في نوفمبر الماضي عدم ارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى هيكسهام، بعد تقارير أفادت بأنه تم تحذيره ثلاث مرات لعدم ارتدائه الكمامة.

ومن ثم تم الكشف عن أن جونسون أقام احتفالا في داوننغ ستريت خلال إغلاق في عيد الميلاد في ديسمبر 2020 عندما كان سائدا حظر لمثل هذه الاحتفالات.

وفي ديسمبر 2021، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورة لجونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت، خلال فترة الحجر العام في 2020 وذلك عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في الوقت الذي كانت فيه البلاد بأسرها في فترة حداد وطني.