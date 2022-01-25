الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير الإتصالات: تكلفة خط إنتاج التابلت 500 مليون جنيه

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكلفة خط إنتاج التابلت 500 مليون جنيه وطاقته إنتاج مليون ونصف تابلت كل عام، مشيرا إلى أن نصف إنتاجه سيوجه لوزارة التربية والتعليم والنصف الآخر للسوق المحلي والتصدير، وسعر بيعه للمواطن سوف يكون أرخص من مثيله المستورد.


وكشف الدكتور طلعت ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "تن" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن أوجه التعاون بين وزارته ووزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجية لتخريج نوعية جديدة من التقنيين الفنيين، متابعا "نستقبل فيها المتفوقين من خريجي الإعدادية وهناك إقبال كبير عليها".


وأكد أنه :"لا ينقصنا شيء لتوسيع صناعة التكنولوجيا، ونهتم بتدريب الأيدي العاملة، وخلال 3 سنوات تضاعفت موازنة التدريب 22 مرة، حيث كانت 50 مليونا وأصبحت الآن مليارا و200 مليون.


وأشار وزير الاتصالات إلى السعي لتدريب الكوادر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يمكننا من خلالها وجود تصميم للدوائر الإلكترونية، وعقد إتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، موضحا أن لدينا قاعدة من الشركات المصرية والعالمية في مصر متخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية لمختلف الأجهزة.


وبشأن شكاوى الجمهور في بعض المناطق من خدمات الإنترنت قال وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت: "نعمل على تطوير الإنترنت الثابت، حيث أن ترتيبنا كان 40 بين الدول الإفريقية، ومصر أصبحت حاليا في المركز الثالث ونعمل على التطوير وهناك 80% زيادة في عدد أبراج المحمول".

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