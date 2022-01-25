العراق: تدمير 10 أوكار للإرهابيين فى عملية عسكرية بمحافظة ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير 10 أوكار للإرهابيين بعملية عسكرية في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وأوضحت الخلية، في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القطعات الأمنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي"، مضيفة أن القوات الأمنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 قنابل يدوية وصاروخ قاذفة وقذيفة هاون و3 مخازن بندقية.

وعلى صعيد آخر، قرر العراق، شمول الأعمار من 18عاماً فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان لها، أن اللجنة العلمية الاستشارية للبرنامج الموسَّع للتحصين عقدت اجتماعها بتاريخ 15/1/2022"، وأضاف البيان، أنه لغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من متحوّرات كورونا وبضمنها أوميكرون، تقرر شمول الأعمار فوق 18 عاماً بالجرعة الإضافية الثالثة".

وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية العراقية المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وقرار مجلس الوزراء الخاصة بلقاح "كوفيد- 19" .

وقالت الوزارة، في بيان لها، يجب حث الجهات التعليمية والوظائف الإدارية الأخرى وأبنائنا الطلبة بضرورة أخذ الجرعات بلقاح (كوفيد 19) والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وتوجيه الإشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة المدارس فيما يخص هذا الشأن، وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الإشرافية، على أنه لا يسمح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم إلا بعد إبراز بطاقة التلقيح مع التقيد بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

وأشارت الوزارة الى أن الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد "كوفيد- 19"، معربةً عن شكرها وامتنانها "للكوادر الصحية والجيش الأبيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.