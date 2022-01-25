الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تاج الدين: دواء كورونا الجديد ثبتت فاعليته وسيطرح فى الأسواق قريبا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

 أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن دواء كورونا الجديد الذي سيطرح في الأسواق المصرية ثبتت فاعليته وسيطرح في الأسواق قريبا للاستخدام الطارىء ووفق ضوابط يحددها الأطباء ويصرف من المستشفيات، موضحا أن الدواء يستخدم فى الحالات البسيطة إلى متوسطة والمصابة بفيروس كورونا.


وقال الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس" لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض  إن دواء فيروس كورونا الجديد يؤخذ عن طريق الفم والجرعة لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن هذا الدواء انتجته شركتان عالميتان وتم أخذ موافقة على إنتاجه من قبل خمس شركات في مصر.


وأشار الدكتور تاج الدين إلى أن هذا الدواء يساهم بشكل كبير في الحد من خطورة فيروس كورونا، والفائدتين الأساسيتين هو أنه يقلل نسب الدخول للمستشفيات ويقلل احتمالية الوفاة، لافتا إلى أن دواء كورونا الجديد سجل طوارىء وبسرعة وهذا التسجيل يستوجب أنه يكون موجود فى المستشفيات والمريض يصرف العلاج من المستشفى.


في السياق ذاته، كشف مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، عن ارتفاع أعداد المصابين بمتحور أوميكرون فى مصر وعالميا، معربا عن أمله أن تقل الأعداد وحدة المرض ونتخلص تدريجيا من الوباء خلال شهر رمضان المبارك القادم.


وأضاف أن المتحور الجديد أوميكرون له خصائص مختلفة عن الإصابات السابقة ومشكلته الكبيرة أنه سريع العدوى والأعراض، كما أن هناك عائلات بأكملها أصيبت بمتحور أوميكرون بسبب سرعة العدوى الخاصة بالمرض، معلنا أن المصاب بـ أوميكرون يمكن نقل العدوى من 16 إلى 17 شخصا.


وتابع: "أعراض متحور أوميكرون بتظهر بسرعة وهذا مختلف عن فيروس كورونا، ولكن الأعراض بسيطة وتشابه الإنفلونزا الموسمية، كما أن نسبة إصابة الرئتين أقل حدة من الحالات السابقة".

مصر الاعلام مبارك جديد الدين رمضان مستشفيات العلاج شهر رمضان خطورة المصرى فيروس كورونا

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