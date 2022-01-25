الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يلتقى بشباب «اعرف بلدك» من ذوى الهمم

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال فعاليات المشروع القومى لرحلات الشباب

مع انطلاق فعاليات المشروع القومى لرحلات الشباب “اعرف بلدك “ التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بـ 215 من الشباب ذوى الهمم ”قادرون باختلاف” من متحدى الإعاقة المشاركين بالمشروع من 7 محافظات هي: "الإسكندرية والدقهلية ومرسى مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والقليوبية والقاهرة". 

 

جاء ذلك على هامش زيارتهم للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بمحافظتى أسوان والأقصر خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير 2022، وذلك بحضور محمد عبد الستار ممثل وزارة الشباب والرياضة ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان. 

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وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بالوفد الزائر للمحافظة من الشباب على زيارتهم لأرض بلاد الذهب، مشيداً بالدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة لتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية فى جميع التتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات لأبنائنا الشباب لإعدادهم وتأهيلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصبحوا كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات. 

 

وأشار محافظ أسوان إلى أن الجمهورية الجديدة تولى إهتمام غير مسبوق بكافة فئات المجتمع المصرى، وخاصة ذوى الهمم الذين أصبحوا فى صدارة المشهد والرعاية من القيادة السياسية الذى يحرص لحصولهم على كافة الحقوق والمزايا، ولاسيما النماذج المشرفة والقادرة بإختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل. 

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وقال اللواء أشرف عطية: "أننا فى أسوان نسعى دائماً لتشجيع واستثمار هذه المواهب والتى منها عبدالرحمن عمران مبتكر مصر الأول، وأيضاً الطفلة الفنانة بسملة التى ترسم لوحات فنية متميزة بفمها ، كما أننا نسعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً". 

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وقدم محافظ أسوان شكره لمنظمى هذه الرحلات الترفيهية لإتاحة الفرصة لذوى الهمم لزيارة معالم أسوان السياحية والأثرية والإستمتاع بطقسها المعتدل، فيما شهد اللقاء تقديم أصحاب القدرات الخاصة العديد من الفقرات الفنية التي نالت إعجاب الحضور.

متحدى الاعاقة أسوان محافظ أسوان وزارة الشباب وزير الشباب والرياضة ذوى القدرات الخاصة قادرون باختلاف

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