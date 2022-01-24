الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاعب كرة شهير يخدع «التعليم» بـ«دوبلير الامتحان»

الامن
الامن

شهدت إحدى لجان الامتحانات بمحافظة الجيزة انتحال شاب لصفة لاعب شهير وحضوره الامتحان بدلا منه في ابو النمرس، وتم ضبطه، مرتكباً جريمة انتحال صفة والتي يعاقب عليها القانون.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة ضبط شاب لاتهامه بأداء امتحان بأحد المعاهد بدلا من لاعب كرة شهير. 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من مسؤولي معهد بأبو النمرس، أفادوا فيه بضبط شاب لاتهامه بأداء الامتحان بالفرقة الثانية، بدلا من لاعب كرة شهير، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة ارتكاب الصفة 

وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لانتحال الصفة، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

مديرية أمن محافظة الجيزة المباحث مركز شرطة لجان الامتحانات قانون العقوبات أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة الامتحانات مباحث بمديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

تفاصيل القبض على المتهم بأداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم.. كيفية الحصول على نتيجة 4 ابتدائي

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

لاعب كرة شهير يخدع «التعليم» بـ«دوبلير الامتحان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية