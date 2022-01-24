لاعب كرة شهير يخدع «التعليم» بـ«دوبلير الامتحان»

شهدت إحدى لجان الامتحانات بمحافظة الجيزة انتحال شاب لصفة لاعب شهير وحضوره الامتحان بدلا منه في ابو النمرس، وتم ضبطه، مرتكباً جريمة انتحال صفة والتي يعاقب عليها القانون.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة ضبط شاب لاتهامه بأداء امتحان بأحد المعاهد بدلا من لاعب كرة شهير.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من مسؤولي معهد بأبو النمرس، أفادوا فيه بضبط شاب لاتهامه بأداء الامتحان بالفرقة الثانية، بدلا من لاعب كرة شهير، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة ارتكاب الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لانتحال الصفة، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.