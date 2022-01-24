محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، بأصدق التهاني القلبية لأسرة جهاز الشرطة بالمحافظة من قيادات وضباط وأفراد، بمناسبة عيد الشرطة السبعين، مثمنًا الجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة في بسط الأمن والأمان في ربوع مصر وحفظ استقرار الوطن، والذي يوفر المناخ الملائم والأمن لتحقيق التنمية.

وأكد محافظ بني سويف أن عيد الشرطة، ذكرى عظيمة تجسد المعنى الحقيقي التضحية من أجل الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص الجاد،من أجل أن يبقى وطننا خالدًا عبر الزمان، ونبراسا لهذا الجيل والأجيال القادمة لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة لدحر كيد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار وطننا.

وفي ذات السياق بعث المحافظ برقية تهنئة اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وقيادات المديرية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قال فيها: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أعاده الله عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار داعياً الله أن يوفقكم، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة».