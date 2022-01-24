حصاد «الرى».. الإعلان عن إنجاز المشروع القومى لتأهيل الترع.. وإزالة 209 تعديات

أجرت وزارة الري، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

الري تعلن معدلات إنجاز المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد المياه

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب

https://www.dostor.org/3693036



إزالة 209 تعديات على المجاري المائية ومنافع الري

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجاري المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة خلال ستة أشهر.

https://www.dostor.org/3693038

وزير الري: 4,30 مليار جنيه قيمة المشروعات القومية للحماية من أخطار السيول

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات المهمة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية، وتوفر هذه المشروعات الحماية للمواطنين، وحماية مدن وقرى بدوية ومنشآت سياحية وطرقًا وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

https://www.dostor.org/3693217



«الرى»: خطة لإنشاء سدود و1000 خزان أرضي لاستغلال مياه الأمطار بمطروح

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، خطة أعمال متكاملة للحماية من السيول على المحافظات المعرضة لها، وذلك لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والاستثمارية.



https://www.dostor.org/3693251

«الرى»: بحيرات صناعية وحواجز ترابية لحماية القاهرة والصعيد من السيول

تستمر وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة مشروعات لأعمال الحماية من الأمطار والسيول فى عدد من محافظات الوجه القبلي، وذلك لحماية المواطنين والمناطق السكنية والتجارية والطرق الرئيسية.

https://www.dostor.org/3693273

