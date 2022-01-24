وزير الرى: 4,30 مليار جنيه قيمة المشروعات القومية للحماية من أخطار السيول

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والرى تنفذ العديد من المشروعات المهمة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية، وتوفر هذه المشروعات الحماية للمواطنين، وحماية مدن وقرى بدوية ومنشآت سياحية وطرقًا وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وأشار الدكتور عبدالعاطى، إلى حدوث طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كان عدد أعمال الحماية قبل عام ٢٠١٦، ٣٧٢ منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى ٦١٣ مليون جنيه، وفى المقابل تم وجار تنفيذ ١٠٥٤ منشأ منذ عام ٢٠١٦ حتى تاريخه بتكلفة تصل إلى حوالى ٤.٣٠ مليار جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف المهم.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أنه وإيمانًا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى انتهاء أعمال حماية مدينة الطور من أخطار السيول، وهى عبارة عن ٥ بحيرات صناعية و٣ سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه.

كما انتهت أعمال حماية طابا من أخطار السيول وهى عبارة عن ٤ بحيرات صناعية و١١ قناة و٤٤ حاجز توجيه و٢ حوض تهدئة و٤ حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه، وأوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء.

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‏كما يتم حاليًا تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد ٧ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش.