الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الغزاوي» مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع علي الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حيث استهلت اللقاء بتهنئته لصدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بندبه لشغل وظيفة مدير المديرية لمدة عام، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء تابعت "عوض" خطة المديرية، لضبط المنظومة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث أكدت على أهمية الحملات المتتالية للتصدي لأي محاولات للتلاعب بتلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بالأسعار المقررة.

وأكدت، على الاستمرار في العمل نحو تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهميته البالغة لكونه يمس المواطن بشكل أساسي.

وكانت التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع ممثلي شركة سيجنفاي مصر ومؤسسة مناخ أرضنا، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تأتي في إطار الاستعدادات للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27»، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض محافظ التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

ساسى يوافق على حل أزمة مستحقاته وديًا

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

تعيين 30 ألف معلم.. شروط وتفاصيل مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية