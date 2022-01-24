«الغزاوي» مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع علي الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حيث استهلت اللقاء بتهنئته لصدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بندبه لشغل وظيفة مدير المديرية لمدة عام، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء تابعت "عوض" خطة المديرية، لضبط المنظومة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث أكدت على أهمية الحملات المتتالية للتصدي لأي محاولات للتلاعب بتلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بالأسعار المقررة.

وأكدت، على الاستمرار في العمل نحو تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهميته البالغة لكونه يمس المواطن بشكل أساسي.

وكانت التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع ممثلي شركة سيجنفاي مصر ومؤسسة مناخ أرضنا، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تأتي في إطار الاستعدادات للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27»، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.