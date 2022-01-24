الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل هتك عرض طفلة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، اليوم الاثنين، متهمًا بالسجن المشدد 6 سنوات على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة رغمًا عنها فى مصعد العمارة.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر ديسمبر 2021 فى القضية رقم 3169 لسنة 2021 نيابات المنتزة ، أنه أثناء عودة الطفلة إلى منزلها تتبعها المتهم " ك.ز.ح" 57 سنة يعمل فى تجارة الأخشاب، إلى أن دخلت العقار وطلبت المصعد واختلى بها فى مصعد العقار وهتك عرضها وعندما استغاثت الفتاة فر هاربا وأبلغت الفتاة أسرتها، وتم ضبط المتهم بعد ما تبين فى كاميرات المراقبة صعوده وراء الطفلة إلى عقار سكنها .

وأحيلت القضية إلى محكمه جنايات الإسكندرية التى قضت بالسجن 6 سنوات للمتهم وإلزامه بالمصاريف.

 

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