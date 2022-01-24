الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة ربة منزل ذبحها أشقاؤها لحملها سفاحًا بالهرم

جثة ربة منزل
جثة ربة منزل

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها  حول اتهام “3 أشقاء ونجل أحدهم” بذبح شقيقتهم ربة منزل، لحملها سفاحاً وإنجابها طفلاً من سائق بعدما حدثت بينها علاقة غير شرعية، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير بالإصابات التي أدت لوفاتها، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تؤكد مقتل ربة منزل على يد أشقائها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها وبها آثار ذبح بمنطقة الرقبة، وبمناقشة نجل المتوفاة في العقد الثاني من عمره، اتهم أشقاء والدته الثلاثه "أخواله" ونجل أحدهم بقتل والدته لوجود علاقة غير شرعية مع سائق وإنجابها طفلاً خلال الأيام الماضية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما جاء على لسان نجل المتوفاة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستهداف المتهمين بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين وكذا تم ضبط السائق والد الطفل الرضيع، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة ذبح شقيقتهم علاقة غير شرعية جثة

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وائل لطفي

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