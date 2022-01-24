ضبط 119 قضية مخدرات وتنفيذ 44 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وجرى ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهمًا، وتنفيذ 44625 حكمًا قضائيًا، وضبط تشكيلين عصابين، وضبط 119 قضية مخدرات مع 249 متهما، وضبط 17 هاربًا، و10 بلطجية، وضبط 263 دراجة نارية مخالفة، و36,212 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

وضبطت قوات الأمن 7486 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7439 شخصًا بقيمة 371,950 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 698 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 167 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 858 أرجيلة.