الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 119 قضية مخدرات وتنفيذ 44 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وجرى ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهمًا، وتنفيذ 44625 حكمًا قضائيًا، وضبط تشكيلين عصابين، وضبط 119 قضية مخدرات مع 249 متهما، وضبط 17 هاربًا، و10 بلطجية، وضبط 263 دراجة نارية مخالفة، و36,212 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

وضبطت قوات الأمن 7486 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7439 شخصًا بقيمة 371,950 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 698 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 167 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 858 أرجيلة.

وزارة الداخلية حملات أمنية الحملات الأمنية أسحلة نارية حكم ا قضائي ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

علاء البطل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول

خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية