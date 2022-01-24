تفاصيل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تطورات الملف الليبي

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، حول تطورات الملف الليبي.

وذكرت صحيفة العنوان الليبية، أن مجلس الأمن الدولي، يعقد اليوم، اجتماعين لمناقشة تطورات الملف الليبي، وللاستماع إلى إحاطة عن آخر تطورات الوضع الراهن، موضحة أن الجلسة ستعقد في الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا، وستكون علنية وستقدم خلالها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، تقريرها حول ليبيا.

- ستيفاني ويليامز ستطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا

ووفقا، لجدول أعمال الجلسة، فإن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، ستطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا، ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة طلب التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

ويأتي انعقاد جلس مجلس الأمن فيما سيعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة للاستماع لإحاطة ومناقشة تقرير لجنة خارطة الطريق، المكلفة بإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعذّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، انطلقت منذ قليل جلسة حاسمة للبرلمان الليبي، لبحث رؤية لجنة خارطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والموعد المقترح لإجرائها.

وتوافد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي على مدينة طبرق في ساعات متأخرة من مساء الأحد للمشاركة في جلسة الإثنين.

وعقد عدد آخر من نواب المدن الشرقية اجتماعاً مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه.

وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وتحقيق تطلعات 2.5 مليون مواطن ليبي سجلوا بالمنظومة الانتخابية.

ومن المتوقع مناقشة، التقرير الأولي للجنة خارطة الطريق حول مستقبل العملية الانتخابية، وتحديد مسار وموعد مقترح للانتخابات الرئاسية في البلاد، بالإضافة لقانون المرتبات الموحد للموظفين.