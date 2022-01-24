طلب إحاطة يحذر من تفعيل تقنية الجيل الخامس: «علينا انتظار تجارب الدول»

حذر النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من التداعيات المترتبة على تفعيل شركات الاتصالات في مصر، تكنولوجيا الجيل الخامس، بعدما أثبتت التجارب العلمية في عدد من الدول التي فعلتها من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، تأثيراتها على سلامة الطيران وتُعيق عمل أجهزة الملاحة الجوية.

وقال القطامي، اليوم الإثنين، إن هناك اتجاه داخل شركات المحمول في مصر، للبدء في تفعيل شبكات الجيل الخامس، تمهيدًا لتزويد مستخدميها بمميزات هذه الخدمة الجديدة، في إطار مسايرتها لتجارب عدد من الدول في أوروبا وأمريكا، التي فعلّت هذه الخدمة لاعتبارات اقتصادية منها تحقيق مكاسب من ورائها

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تفعيل خدمات الجيل الخامس في مصر، يتطلب مزيدًا من التأني والدراسة وانتظار التجارب العالمية، لاسيما أن الولايات المتحدة تدرس جيدًا إرجاء تفعيلها بعدما أثبتت التجارب أنها تؤثر بالسلب على سلامة الطيران، نتيجة تداخل إشارات شبكات الجيل الخامس، مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية.



واختتم القطامي، طلب إحاطته قائلًا:"كما أن دخول تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات فى مصر يحتاج إلى إعداد دراسات وافية ومتكاملة قبل بدء طرحها وعرضها على المشغلين، لاسيما أن كل من الإمارات والكويت طالبت شركات المحمول لديها بإرجاء تفعيلها".