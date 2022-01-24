الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تُسجل 41 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت أستراليا 40 ألفًا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و239 ألفًا و310 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3161 حالة، حسبما ذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية، اليوم الإثنين.

وافقت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية "تي جي إيه"، الخميس الماضي، للمرة الأولى، على أول علاجين عن طريق الفم لفيروس “كوفيد- 19”، من شأنهما أن يساعدا في معالجة نقص الإمدادات من العلاجات الأخرى للمرض.

وأجازت الهيئة استخدام عقاري "باكسلوفيد" و"لاجفريو"، المعروف كذلك باسم "مولنوبيرافير"، وقد وافقت عليهما "مؤقتًا"، ما يعني أنه يمكن استخدامها من جانب المتخصصين الصحيين في ظروف محدودة ولكن يجب على الشركات المصنعة تقديم بيانات إضافية إذا استخدمت الأدوية على نطاق أوسع، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأسترالية.

 

 

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