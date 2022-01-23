«بتروجاس» تمنح العاملين يوم إجازة عيد الشرطة احتساب أجر إضافي ومكافأة إنتاج

قررت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، منح جميع العاملين الذين يعملون خلال يوم الإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، الخميس المقبل، تعويض عن هذا اليوم باحتسابه مكافأة إنتاج، وأجر إضافي.

تفاصيل نص خطاب رئيس مجلس الإدارة

وأعلنت الشركة فى منشور لها اليوم الأحد، ممهوراً بتوقيع المهندس رأفت عبد الهادى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكما نشر نصاً: «انه بمناسبة أعياد 25 يناير وعيد الشرطة، الموافق يوم الثلاثاء القادم، يسرني أن أهنئ جميع العاملين بهذه المناسبة متمنياً لهم دوام التوفيق».

وتابع المنشور: قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 291، لسنة 2022، بأن يكون الخميس الموافق 27 يناير اجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وبناء هذا القرار فقد تقرر الآتي:

أولاً: يمنح العاملين بالشركة إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022.

ثانياً: المواقع الانتاجية:

على جميع مديري المواقع عمل جدول يضم التشغيل والمناوبات، ويتم تعويض العاملين عن العمل يوم العطلة الرسمية كالآتى:

1- احتساب مكافاة إنتاج طبقا للقرارات المعمول بها حالياً.

2- احتساب أجر إضافي عن هذا اليوم محسوباً طبقاً لقواعد الأجر الإضافى.

3- مدى احتياج العمل للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور.

ثالثاً: العاملين بالإدارة العامة للأمن

اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على تشديد الحراسة واليقظة التامة.

رابعاً: حالات المرض الطارئة

أما بالنسبة للعاملين وعائلاتهم يتم التوجه إلى المستشفيات التي تقبل حالات الشركة الطارئة بموجب كارنيه العلاج الطبي الخاص الصادر من الشركة.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد اليوم الموازنة التخطيطية، لشركة بتروجاس للعام المالي 2022/2023، لرفع كفاءة منظومة البوتاجاز بجميع المناطق على مستوى الجمهورية لتوفير الأسطوانات بالسوق المحلي.