دراسة: نوع من الخضار قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

لا يزال السرطان السبب الرئيسي للوفاة، في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب في وفاة ما يقرب من 10 ملايين في 2020، وعلى الرغم من التطور العلمي الهائل في هذا المجال، إلا أنه ما زال البحث عن أسبابه وتأثير النظام الغذائي على خطر الإصابة به، ووفقًا لتحليل بحث عالمي أجرته مؤسسة السرطان العالمية الخيرية للسرطان (WCRF) فإن نوعًا من الخضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، فما هو؟

وفقًا لموقع express، فإن النظام الغذائي هو موضوع بحث مستمر ولكن ثبت أن عددًا من العناصر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، فمن أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة أن الخضروات المحفوظة غير النشوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

عملية حفظ الطعام

ووفقًا لتقييم تحليل شامل أجرته المنظمة العالمية للوقاية من السرطان (WCRF)، فإن تعريف حفظ الطعام، هو عملية معالجة الطعام والتعامل معه بطريقة توقف أو تبطئه أن يتلف وتجنب الأمراض التي تنقلها الأغذية مع الحفاظ على القيمة الغذائية والملمس والنكهة.

ولزيادة عمر الطعام إلى الحد الأقصى، غالبًا ما يتم تمليحها، وهي عملية يشير بعض الخبراء إلى أنها تؤدي إلى تطور سرطان المعدة.

ووفقًا لـWCRF، أظهرت النماذج الحيوانية أن مستويات الملح العالية تغير لزوجة المخاط الذي يحمي المعدة ويعزز تكوين مركبات N-nitroso، وحذر المنظمة العالمية للوقاية من السرطان الخيرية من أنه "إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى تحفيز انتشار الحلزونية البوابية، وهي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة".

ومن خلال نماذج الدراسة، ثبت أن ارتفاع مستويات الملح هو المسؤول عن الضرر الخلوي الأساسي الذي يؤدي إلى تعزيز تطور سرطان المعدة.

واستنتجت المنظمة أنه هناك "دليلًا قويًا" على أن الأطعمة المحفوظة بالملح (بما في ذلك الخضروات غير النشوية المحفوظة) تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ما هى الخضروات النشوية وغير النشوية؟

يمكن تقسيم الخضار إلى مجموعات حسب محتواها الفردي من النشا، تشمل أمثلة الخضار غير النشوية ما يلي: الجزر والبنجر والجزر الأبيض واللفت وكذلك الخضار الورقية الخضراء (مثل السبانخ والخس، وأيضًا البروكلي والملفوف والجرجير).

فيما تحتوي الخضراوات النشوية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والقلقاس على مستويات أعلى من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية.

خطر تمليح وتخليل الأطعمة

تشير الدراية إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة بتمليح وتخليل الأطعمة، فوجدت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للسرطان أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا منتظمًا من الأطعمة المملحة للغاية يضاعفون من خطر الإصابة بسرطان المعدة وفقًا لتقرير نُشر في المجلة البريطانية للسرطان.

وفحصت الدراسة، التي استندت إلى نحو 40 ألف ياباني في منتصف العمر، عادات التغذية والشرب والتدخين على مدى 11 عامًا.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الرجال اليابانيين الذين يحصلون على أقل كمية من الملح كان واحدًا من كل 1000 شخص سنويًا، تضاعف هذا إلى واحد من كل 500 من بين أولئك الذين لديهم أعلى كمية من الملح.