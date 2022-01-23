حجز 3 متهمين سرقوا فيلا سكنية في القطامية بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حجز3 متهمين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بسرقة فيلا مهندس بمنطقة القطامية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هم «ولاء.م»، «محمد.س»، مهاب.ع عاطلين، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المساكن بغرض التربح والكسب غير المشروع، كما أقروا بمراقبتهم للفيلا محل الواقعة وتأكدوا من خلوها من السكان وقاموا بسرقة أغراض خاصة بالفيلا من ٤ شاشات و٢ انتركم و٤ رسيفر ومبلغ مالى ٧ آلاف جنيه وقاموا ببيع المسروقات لدى أحد عملائهم بمنطقة الخانكة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من مهندس يفيد بسرقة فيلته السكنية وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.