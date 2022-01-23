الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 أيام حبس لمتهمين بحيازة 1920 قرص مخدر وهيروين في المرج

أمرت اليوم، النيابة العامة في المرج بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بحيازة 1920 قرصا مخدرا وكميات من الهيروين.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحـث قسـم شـرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضـبط (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدري الهيروين والحشيش- عدد 1920 قرصا مخدرا- مبلغ مالي- عدد 5 هواتف محمولة- عدد 3 سلاح أبيض مطواة- ميزان حساس).

قوة أمنية وزارة الداخلية حشيش خرطوش المرج الهيروين الهيروين والحشيش بندقية خرطوش جهود أجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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