الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

من روائع الأدب العالمي..

زهور اصطناعية قصة ماركيز عن الجدة العمياء صاحبة البصيرة

ماركيز
ماركيز

زهور اصطناعية.. هي واحدة من قصص الكاتب الكولومبي جابريل غارسيا ماركيز، والتى يقول فيها إن البصيرة أقوى من البصر، ذلك لأن صاحبها يرى ما لا يراه المبصر. 


تفاصيل القصة:


تبدأ أحداث قصة زهور اصطناعية لماركيز بحديث غاضب بين الشابة مينا وجدتها الكفيفة، لأن مينا حين ارتدت فستانها لحضور القداس وجدت الكمين رطبين ومن خلال الحديث يتضح لنا أن الكمين كانا منفصلين عن الفستان.

لامت مينا جدتها لأنها لم تخبرها بأن القداس صبيحة اليوم، غير أن الجده لم تدخل فى جدال معها، دخلت مينا غرفتها واستخرجت ثلاثة مفاتيح من صدرها ثم اقتربت من خزانتها وجرت صندوقا خشبيا صغيرا، ثم استخرجت منه عدة خطابات ضغطت عليها بكفها ثم ألقت بها فى المرحاض، بعدها رجعت إلى جدتها وبدأت فى رص الزهور البلاستيك ثم أكملت وصلة اللوم.

فسألتها جدتها لماذا تسهرين كل ليلة وإلى من تكتبين، قالت مينا: "لا أسهر كما أنك تطفئين المصباح بنفسك كل ليلة فقالت الجدة العمياء بعد إغلاق المصباح تقومين بإشعال المصباح الصغير وأسمع دقات أنفاسك لأعرف ماذا تكتبين".

انزعجت مينا من حديث جدتها التى قالت تكتبين خطابات لشخص لم يقدرك لذا ألقيت برسائله في المرحاض. هو نفس الشخص الذي جعلك تتأخرين عن غسل الكمين، ما جعلك لا تحضرين القداس. 


أنهى ماركيز قصته بعدم رد مينا وكأنه أراد أن يقول إن الفتاة لن تجد إجابة وأن جدتها الكفيفة تعلم سر حفيدتها.

 
الهدف من القصة:

ماركيز اختار أن تكون الزهور اصطناعية لعلة ما ربنا أراد أن يقول إن عيون مينا المبصرة تشبه الزهور البلاستيك، لأنها مجرد منظر فقط، بينما عيون جدتها التالفة أكثر فائدة فمهما كانت الزهور الطبيعية ذابلة فهي أفضل من الزهور الاصطناعية.

قصةزهور اصطناعية لماركيز قصة ماركيز أدب زهور اصطناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنتهى من مشروع هوية أسوان 2022

حقيقة توافر وظائف لخريجى الهندسة بالهيئة العامة للبترول

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

«المركزى»: الخميس إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الشرطة

«مصر كابيتال» و«فوري» تطلقان صندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه لخدمة المستثمرين الأفراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

علي سعدة

حليب السلاحف

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات