غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالى قرية دير أبوحنس بملوى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دير أبوحنس بمركز ملوي، خلال يومي 24 و25 يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- أنف وأذن وحنجرة- كشف نساء وتنظيم الأسرة"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنيا قد أعلنت عن مواصلة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، حرصًا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

- فحص 23 ألفًا و632 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال ديسمبر

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم خلال المبادرة فحص 23 ألفًا و632 سيدة ضمن فعاليات المبادرة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم فحص 902 ألف و312 سيدة منذ بداية المبادرة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إلى أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن، والطول، وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزي، ومستشفى ملوى، بالإضافة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانًا.