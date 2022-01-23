«قومي المرأة» يطلق الدورة التدريبية الأولى للقيادات الدينية بالشرقية

أعلنت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التدريبي للقيادات الدينية، برعاية الدكتوة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، في إطار الأعمال التحضيرية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة والقرى الأولى بالرعاية بمركز الحسينية، لـ(٢٣) إماما وقسا.

وتناول البرنامج التدريبي عدة موضوعات منها الحقوق المجالي والأمومة الآمنة من منظور طبي وديني واستخدام التواصل

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج التدريبي على مدار 4 أيام وحتى 26 من يناير الجاري.

يذكر أن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، قد أعلن بدء دورة تدريبية، عن مشروع الادخار والإقراض الرقمي (الشمول المالى )، و الذى يتم تنفيذها من المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسىي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الدورة التدريبية تشمل مناقشة البرنامج التدريبىي لتدريب المشرفين الميدانيين والميسرات على منهجية الإقراض والادخار الرقمى، والذى سيتم تنفيذه على مدار اربعة ايام تدريبية، لـ٢٢ ميسرة بقريتي (بني هلال مركز منيا القمح و جزيرة سعود مركز الحسينية).

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، أن البرنامج يتضمن تدريب المشاركين على منهجية العمل بالمشروع والإطار العام ومراحل تنفيذ المجموعات الادخارية، بالإضافة الى تدريبهم على مهارات العرض والتقديم فى إطار منهجية تعليم الكبار.