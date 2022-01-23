الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على أخطر مسجل في قويسنا

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قويسنا، التابعة لمديرية أمن المنوفية، برئاسة المقدم محمد عبد الصمد، ومعاونه النقيب عبد المنعم محاريق، من القبض على " ف، النو" أحد أشهر المسجلين خطر في قويسنا بعد اتهام بجريمة قتل، وتم استهدافه بعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة قويسنا التابع لمديرية أمن المنوفية، بلاغ بمقتل "أ، ا" وبعد عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وسماع شهود العيان، وجهت الاتهامات إلى مسجل خطر بارتكاب الجريمة وجرت عمليات البحث للقبض عليه.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بتمكن وحدة مباحث قويسنا، من معرفة مكان اختباء  مسجل خطر متهم في قضية قتل، وبعد استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات كلف مدير أمن المنوفية بسرعة ضبط المتهم، وتم تشكيل قوة أمنية لضبطه.

ونصبت وحدة مباحث قويسنا عدد من الأكمنة المتحركة والثابتة وتم مداهمة مكان اختباء مسجل الخطر، وتم ضبطه متلبسا بحيازة سلاح آلي وربع كيلو هيروين، واصطحابة لديوان مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، حول واقعة الضبط وواقعة اتهامه في قضية قتل، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.

مصرع المنوفية شرطة تحقيق طفلة طريق الدستور عمل المباحث

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