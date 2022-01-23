عقب أنباء عدم ترشحه.. الحريري يكشف موقفه من الانتخابات النيابية غدا

من المقرر أن يعلن رئيس الحكومة اللبناني السابق، ​سعد الحريري،​ موقفه من ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، في كلمة يلقيها غدا الإثنين، مباشرة على الهواء من ​بيت الوسط​.

وعقب غياب لأشهر فى الإمارات العربية، عاد الحريري الخميس الماضي إلى لبنان، والتقى فور عودته بكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وفي 21 يناير الجاري، ترأّس الحريري اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية، تركز البحث خلاله في موضوع الانتخابات النيابية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.

وتداولت معلومات نشرتها العديد من وسائل الإعلام اللبنانية، بأن الحريري يعتزم عدم المشاركة بالانتخابات، وبهذا الإطار، زاره رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أمس، إلا أن مصادر لبنانية مطلعة أكدت أن جنبلاط لم ينجح بثني الحريري عن قراره بعدم الترشح للانتخابات، والحريري ملتزم.

من جانبها، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، عن مصادر في كتلة المستقبل، أنّ الحريري أكد خلال اجتماعاته، بشكل واضح وصريح، أنه "قرر عدم المشاركة نهائيا في الانتخابات لا هو شخصيا ولا تياره السياسي".

وقبل يومين، أعرب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، عن أمله فى أن تكون السنة الجديدة بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التي عرفها، وأن يكون أقوى مما كان عليه، لأنه وطن جدير بالحياة، مؤكدا بذله كافة الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية.

وأكد الرئيس اللبناني، خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي، أن العمل جار مع الحكومة من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة، متمنيا من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن الأمور في لبنان تحت السيطرة بفضل جهود الجيش والكفاءات العالية التي يتميز بها رغم التحديات العديدة التي تواجهه.