تجديد بطاقة الرقم القومي لحالة إنسانية في المستشفى بالقاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، مأموريات لحالة إنسانية بإحدى المستشفيات بالقاهرة لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاص به.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمه له، وذلك مراعاةً لظروفه الصحية.

مهام واختصاصات وزارة الداخلية

وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

وتنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.

إلى جانب مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية.

مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.

والعمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.

ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون.

وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.

تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون.

إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة.

إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.