كوريا الجنوبية تسجل ثانى أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

قفزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إلى ثاني أعلى عدد إصابات يومية منذ بداية الجائحة، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7630 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 7343 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 733 ألفًا و 902، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمثل عدد إصابات اليوم الأحد ثاني أعلى حصيلة يومية منذ 15 ديسمبر والذي شهد تسجيل 7848 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6540 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 431 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 8ر43 مليون شخص أو 4ر85 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 23ر25 مليون شخص أو 2ر49% جرعات تعزيزية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.