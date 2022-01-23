«تاج الدين»: صحة الطلاب مهمة.. وهناك متابعة دقيقة للموقف الوبائى لكورونا

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن صحة الطلاب مهمة ولها أولوية وهناك متابعة دقيقة للموقف الوبائي.

وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون إى": "ما سوف يحدث بعد إجازة نصف العام يعتمد على الوضع الوبائي الحالي، وحتى هذه اللحظة هناك تعامل جيد من الإصابات"، مضيفًا: "أن إجازة نصف العام 15 يومًا وخلال تلك الفترة تراقب اللجنة العليا لإدارة الأزمة الوضع لتحديد الخطوة التالية".

وتابع: "أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا الأمر متوقع مع وجود متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، والذي ينقل الفرد المصاب به العدوى إلى 15 فردًا"، مبينًا أن أعراض الإصابة به أقل بكثير من التحورات السابقة وتدور في أعراض تشبه الإنفلونزا.

وأردف قائلًا: "إن المتابعات العلمية تؤكد أن اللقاحات تؤثر على متحور أوميكرون؛ والمضاعفات في هذا المتحور قليلة".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.