الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: صرف بدل المنطقة الحرة معاشات لنحو 30 ألف مستفيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم صرف بدل المنطقة الحرة معاشات لـ ٣٣ جهة وأكثر من ٣٠٠٠٠ مستفيد منها علي المعاش، الخميس الماضي،  حيث تم صرفها من خلال مكينة الصرف الآلي بوضعها في حساب المستفيدين منها ويتم صرفها من خلال المواطن بواسطة الكارت الخاص به.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، والذي يأتي في إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل،  رافقه خلالها اللواء علاء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

علاء يوسف ماضي منة حساب كبيرة مستجدات خطة منطقة

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