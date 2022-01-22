السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رؤساء الوحدات المحلية يتفقدون مشروع إنتاج الزيوت بالداخلة

رئيس مركز الداخلة
رئيس مركز الداخلة ورؤساء الوحدات القروية

قام نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، السبت، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مديري الإدارات بمركز الداخلة بتفقد مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية بقرية العروبة بغرب الموهوب، بحضور مدير الادارة الزراعية بالداخلة ومدير الإدارة الزراعية بالقصَر ومدير الإدارة الزراعية بغرب الموهوب والدكتور محمد عبدالمنعم أمين، مدير إدارة التشجير بالوادى الجديد وميسر المدارس الحقلية بمركز الداخلة.

كان فى استقبالهم الحاج حنفي صاحب مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية، للتعرف على أهمية المشروعات الغير تقليدية على أرض الواقع، لنشر ثقافة التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية والزراعات بمركز الداخلة، حيث تم عمل تجربة عملية باستخلاص 4 كيلو زيت كافور من طن من ورق الكافور.

وصرح رئيس مركز الداخلة بأن المشروع يضم مزرعة لزراعة النباتات الطبية والعطرية ومشتلا ووحدة تصنيع لاستخلاص الزيوت ، موجها بتفعيل دور المدارس الحقلية فى نشر ثقافة الزراعات الغير تقليدية والنباتات الطبية والعطرية بمركز الداخلة، بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أثناء زيارته لمركز الداخلة وبرفقته وفد الهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي بضرورة نشر ثقافة التوسع فى زراعة النباتات غير التقليدية.

رئيس مركز ومدينة الداخلة رؤساء الوحدات المحلية القروية مشروع انتاج الزيوت الطبية والعطرية الإدارة الزراعية المشروعات الغير تقليدية زيت كافور

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