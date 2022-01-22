رؤساء الوحدات المحلية يتفقدون مشروع إنتاج الزيوت بالداخلة

قام نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، السبت، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مديري الإدارات بمركز الداخلة بتفقد مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية بقرية العروبة بغرب الموهوب، بحضور مدير الادارة الزراعية بالداخلة ومدير الإدارة الزراعية بالقصَر ومدير الإدارة الزراعية بغرب الموهوب والدكتور محمد عبدالمنعم أمين، مدير إدارة التشجير بالوادى الجديد وميسر المدارس الحقلية بمركز الداخلة.

كان فى استقبالهم الحاج حنفي صاحب مشروع إنتاج الزيوت الطبية والعطرية، للتعرف على أهمية المشروعات الغير تقليدية على أرض الواقع، لنشر ثقافة التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية والزراعات بمركز الداخلة، حيث تم عمل تجربة عملية باستخلاص 4 كيلو زيت كافور من طن من ورق الكافور.

وصرح رئيس مركز الداخلة بأن المشروع يضم مزرعة لزراعة النباتات الطبية والعطرية ومشتلا ووحدة تصنيع لاستخلاص الزيوت ، موجها بتفعيل دور المدارس الحقلية فى نشر ثقافة الزراعات الغير تقليدية والنباتات الطبية والعطرية بمركز الداخلة، بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أثناء زيارته لمركز الداخلة وبرفقته وفد الهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي بضرورة نشر ثقافة التوسع فى زراعة النباتات غير التقليدية.