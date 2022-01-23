الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قائمة أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022 فى قطر

كأس العالم 2022 فى
كأس العالم 2022 فى قطر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، بدء حجز المرحلة الأولى من تذاكر مباريات مونديال قطر 2022 بداية من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري، وحتى يوم 8 فبراير المقبل، وحددت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

 

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 

تنطلق منافسات كأس العالم لعام 2022  في قطر يوم 21 نوفمبر المقبل، وسوف تستمر حتى يوم 18 ديسمبر نهاية العام الحالي 2022، وتقام بطولة كأس العالم لأول مرة في فصل الشتاء.

 

وسجلت أسعار تذاكر كأس العالم 2022 ارتفاعًا كبيرًا، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن أسعار تذاكر كأس العالم 2022، ذكرت فيه أن أسعار تذاكر مونديال 2022 مبالغ فيه مقارنة بأسعار تذاكر كأس العالم لعام 2018، الذي أقيم قبل أربعة سنوات في روسيا.

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أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022

وسجلت أسعار تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم في قطر 2022 مبلغ 1179 جنيه إسترليني للمرحلة الأولى، بزيادة بنسبة 46 % مقارنة سعر تذكرة حضور نهائي كأس العالم في روسيا في المباراة التي جمعت فرنسا وكرواتيا، حيث كان سعر التذكرة  حينها 807 جنيه إسترليني فقط .

 

فيما سجلت أسعار تذاكر كأس العالم 2022 للمرحلة الثانية لحضور مباراة نهائي المونديال 1000 دولار، بينما تسجل قيمة تذاكر المرحلة الثالثة لحضور النهائي 604 دولارًا أمريكيًا، في الوقت الذي كانت تذاكر الدرجة الثالثة في نهائي مونديال 2018 تسجل 455 دولارًا أمريكيًا.

 

أما عن تذاكر الفئة الرابعة والأخيرة لحضور كأس العالم لعام 2022 للسكان المحليين المقيمين بقطر الدولة المستضيفة للكأس تقدر بمبلغ 206 دولار أمريكي، بينما كانت المرحلة الرابعة تسجل مبلغ 110 في مونديال روسيا عام 2018.

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