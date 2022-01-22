موريتانيا تسجل 4 وفيات و226 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية 226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 57 ألفا و172 حالة إصابة.

وأفادت الصحة الموريتانية في بيان اليوم بأنه تم أيضا خلال المدة المذكورة تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 924 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.

ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.