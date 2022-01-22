موجة صقيع.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن يشهد طقس غد برودة شديدة، مع استمرار موجة الصقيع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف «شاهين» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الطقس سيكون باردًا نهارًا على جميع أنحاء مصر ماعدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيكون معتدلًا، كما يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على جميع الأنحاء، ويصل حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويُتوقع أن يكون الطقس السبت غائمًا جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.

الرياح:

وأضاف «شاهين»: تكون حركة الرياح نشطة خلال على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحًا أنه تكون حالة البحر المتوسط مضطربة خلال توقعات الطقس السبت ويكون اتجاه الرياح بين جنوبي غربي وشمالي غربي، والموج يتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار.

وتكون حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة والرياح شمالية غربية، ويصل أقصى ارتفاع الأمواج إلى متر ونصف المتر.

تحذير من موجة صقيع:

ونبّه مدير مركز التنبؤات من استمرار موجة الصقيع التي تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى كون المنخفض الجوي القادم من جنوب شرق آسيا يضرب البلاد بموجة رياح باردة تؤدي إلى الشعور بالصقيع.

درجات الحرارة فى القاهرة متوقع أن تصل إلى 6 إلى 7 درجات و3 إلى 4 فى الصعيد.

ونبه أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 6 أو 7 درجات على القاهرة خلال الأسبوع الجاري، وشمال الصعيد ستكون بين 3 إلى 4 درجات وفى سيناء صفر وتحت الصفر.

ونوه رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد إلى أن يومى الأحد والأثنين ستزيد سرعة الرياح التي لا تحمل رطوبة وهو ما سيزيد الإحساس بالبرودة.