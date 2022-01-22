السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «هنجملها» لزراعة الأشجار المثمرة (صور)

مبادرة هنجملها
مبادرة هنجملها

انطلقت، اليوم السبت، أول أيام فعاليات مبادرة “هنجملها”، والتي تشمل زراعة وتشجير أشجار مثمرة في محافظة أسوان، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ومبادرة “هنجملها” الذي تم بتاريخ 22 يناير 2022.

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مبادرة هنجملها 

وشارك في فعاليات المبادرة عدد من طلبة جامعة أسوان، تستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين الموافق 24 يناير الجاري.

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مبادرة هنجملها 

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شئون الفروع، والدكتور ممدوح السيد أحمد، مدير عام فرع أسوان.

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مبادرة هنجملها 

شمل برنامج اليوم لمبادرة “هنجملها” تشجير أشجار مثمرة بجامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور ممدوح السيد أحمد - مدير عام فرع أسوان، والمهندس  محمد قبطان مؤسس المبادرة.

بينما شمل المشاركين من الفرع التالي: باحث بيئي نرمين فيليب - إدارة نوعية البيئة وعضو وحدة المرأة، وأحمد عبده - قسم خدمة المواطنين ورئيس وحدة الشباب، ومصطفى رسمي - قسم السيارات، ومحمود رضوان - قسم السيارات. 

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مبادرة هنجملها 
أسوان وزير التعليم العالي إنطلاق اليوم السبت جامعة أسوان جهاز شئون البيئة مبادرة هنجملها

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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