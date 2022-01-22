السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا تفعل عند الشعور بتيبس الرقبة؟

ماذا تفعل عند الشعور
ماذا تفعل عند الشعور بتيبس الرقبة

إذا كانت رقبتك تسبب لك مشكلة في الآونة الأخيرة، وكنت تعاني من التيبس بسبب مشاكل الموقف نسيان القيام بإطالات الرقبة الإلزامية أثناء العمل أو النوم في وضع خاطئ حتى الإجهاد المفرط يمكن أن يؤدي إلى تصلب في الرقبة على مدى فترة من الزمن.

 ويقدم ناميتا بيبارايا اختصاصي يوجا وأيورفيدا ومؤسس يوجاناما بعض النصائح المفيدة لليوجا لمساعدتك في تيبس رقبتك وفقا لموقع «hindustantimes». 

ويقول اختصاصي اليوجا يمكن إنه تنقذك في حالة آلام الرقبة أو تصلبها بسبب مشاكل وضعية الجسم والإجهاد، وتحتوي ممارسة العافية الشاملة على الكثير من الوضعيات التي يمكن أن تساعدك على التخلص من التوتر من عضلاتك وكذلك إنعاش عقلك ومن أبرزها:

مارس تمارين الإطالة

من المهم تمديد وتقوية العضلات حول الرقبة بانتظام، بالإضافة إلى ذلك فإن الرقبة متصلة أيضًا بأعلى ظهرك، وهذا هو السبب في أنه عندما يتعلق الأمر بإفراز التيبس من الرقبة، فإنه يساعد أيضًا على تحريك الكتفين.

حركة مشتركة

يجب أن تتم حركات مفاصل اليوجا مثل دوائر الكتف بانتظام كل صباح لتحسين الحركة والمرونة في الكتفين

الانحناءات الخلفية

الانحناءات الخلفية مثل الكوبرا مفيدة أيضًا، وتسمير تمدد الكوبرا، استلقِ في وضعية الانبطاح وضع راحتي يديك تحت لوحي الكتف، ثن ارفع الجزء العلوي من جسمك مع راحة اليد ملامسة للأرض وانظر لأعلى. انتظر لبضع ثوان ثم أنزل جسمك.

تمارين الرقبة

تمارين شد الرقبة أفضل من دوائر العنق لمن يعانون من الألم، ويمكن ثني الرقبة إلى أي من الجانبين والاحتفاظ ببعض الأنفاس قبل التغيير، وثني الرقبة إلى الجانب مع أخذ اليد الجانبية المعاكسة خلف الظهر مفيد بشكل خاص لمعظم الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة.

تقوية رقبتك

جنبًا إلى جنب مع الشد، من المهم أيضًا تقوية الرقبة من أجل الممارسة الكاملة، ويمكن للمرء القيام بتمارين تقوية متساوي القياس للرقبة وأحد الأمثلة على ذلك هو المكان الذي تشبك فيه يديك خلف الرأس وتدفع الرأس للأمام طوال الوقت بينما تقاوم هذه القوة، ولذلك رأسك لا يتحرك ولكن يديك تدفعان بينما رأسك تدفع للخلف بنفس القوة.

رقبتك تسبب لك مشكلة وضع خاطئ حتى الإجهاد الإجهاد المفرط تصلب في الرقبة نسيان القيام بإطالات الرقبة

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