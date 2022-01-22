السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى اتهام عامل بطعن نجل عمه فى سوهاج بسبب الخلافات العائلية

طعن
طعن

تباشر جهات التحقيق بسوهاج، إجراءاتها في اتهام عامل بطعن نجل عمه بسبب الخلافات العائلية، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو "محمد. ث. ر - 27 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز"، مُصابًا بجرح قطعي بمنتصف الصدر واشتباه نزيف داخلي والحالة العامة خطرة.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال شقيقه المدعو "محمود. ث. ر - 29 عاما - عامل - ويقيم بذات الناحية"، اتهم نجل عمه المدعو "إبراهيم. ح. ر - 19 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز"، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها؛ وذلك بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وتم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُقدم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مساعد وزير الداخلية مركز شرطة وزير الداخلية سوهاج أمن سلاح أبيض

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