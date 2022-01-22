السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

التحقيق في مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب جرار زراعي بالإسماعيلية

انقلاب جرار زراعي
انقلاب جرار زراعي

كلفت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بسرعة إجراء التحريات في مصرع مواطن وأصابه  شخصين آخرين في حادث انقلاب جرار زراعي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب منطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى الحادث إلى اشتعال النيران بالجرار الزراعي.

ودفع اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية بسيارة إطفاء لمكان الحريق؛ للسيطرة على الحريق الذي نشب في الجرار الزراعي، بعد تعرضه للانقلاب على الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة، رضوان محمد محسن 44 عاما مقيم بمدينة التل الكبير، وإصابة خالد علي الهادي 34 عامًا مقيم بمنطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ومنصور بدر أمين 22 عاما مقيم بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت مديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد، بانقلاب جرار زراعي مجهول الهوية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب منطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث. 

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