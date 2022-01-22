حبس حلاق قتل طليقته لسفرها خارج البلاد بسبب الخلافات الزوجية بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس حلاق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طليقته بمنطقة العجمي بعدة طعنات بسلاح أبيض بسبب طلبه لردها إليه مرة أخرى، بعد سفرها خارج البلاد لمدة عامين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المستشفي الجامعي بوفاة المجني عليها “سارة.ر.س”، عقب اسعافها داخل المستشفي العام.

توصلت التحريات قيام زوج المجني عليها “أحمد.ال.ت”، حلاق، بالتعدي عليها بالضرب بعدة مناطق متفرقة بأنحاء جسدها مما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها،

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها انفصلت عن زوجها المتهم وسافرت إلى السعودية للعمل لمدة عامين وعقب عودتها طلب المتهم عودتها مرة أخرى فقامت بالموافقة من أجل تربية ابنتهما 5 سنوات إلى أن المتهم تعدى عليها بالضرب وتوفيت عقب نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتم عمل كمين وألقى القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.