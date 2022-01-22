إصابة شرطيين بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهما بمدينة نيويورك

قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك، إن رجلي شرطة بالمدينة أصيبا بالرصاص وحالتهما حرجة، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن الشرطيين توفيا.

لكن فابيان ليفي، وهو متحدث صحفي باسم مكتب رئيس البلدية، قال على "تويتر": "لم تؤكد إدارة شرطة نيويورك أو المستشفى التقارير التي قالت إن شرطيين قتلا أثناء وجودهما في الخدمة".

وأكد "ليفي" على "تويتر"، أنه تم إطلاق النار على "عدة أفراد شرطة" في هارلم.

وعلى صعيد آخر، أثبتت الاختبارات إصابة قرابة 9.5 مليون طفل في الولايات المتحدة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء، وقد "ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال بشكل دراماتيكي" في جميع أنحاء البلاد مؤخرًا، وفقًا لأحدث تقرير للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال.

وتم الإبلاغ عن إصابة إجمالي 9452491 طفلًا بـ"كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد حتى 13 يناير، بما يمثل 17.8 في المائة من جميع الحالات المؤكدة، وفقًا للتقرير، بمعدل إجمالي يصل إلى 12559 حالة إصابة لكل 100 ألف طفل.

كما تم الإبلاغ عن ما يقرب من مليون حالة إصابة بين الأطفال في الأسبوع الماضي المنتهي في 13 يناير، أي أربعة أضعاف معدل الذروة المسجل في الشتاء الماضي، وفقًا للتقرير.

ويمثل عدد الحالات المسجل في ذلك الأسبوع زيادة بنسبة 69 بالمائة من 580 ألف حالة أُبلغ عنها في الأسبوع السابق وثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عدد الحالات المسجل في الأسبوعين السابقين، حسب التقرير.

وهذا هو الأسبوع الثالث والعشرين على التوالي الذي تتجاوز فيه إصابات الأطفال "كوفيد-19" في الولايات المتحدة عتبة الـ100 ألف حالة، ومنذ الأسبوع الأول من سبتمبر، أُضيفت أكثر من 4.4 مليون حالة إصابة بين الأطفال.

ويمثل الأطفال ما بين 1.7 في المائة إلى 4.4 في المائة من إجمالي الحالات االاستشفائية المبلغ عنها، وما بين 0 إلى 0.26 في المائة من جميع وفيات "كوفيد-19"، وفقًا للتقرير.